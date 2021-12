Así se vivió el Concierto de Navidad de la Universidad de las Américas Puebla

El Altar Mayor de la Catedral Basílica de Puebla fue el escenario del ya tradicional Concierto de Navidad de la Universidad de las Américas Puebla, el cual gracias al vínculo con la Rectoría de la Catedral Basílica de Puebla y en colaboración con la Arquidiócesis de Puebla celebra su décima edición.

Después de que en marzo de 2020 se suspendieran las actividades presenciales, este magno concierto volvió a unir de a integrantes del Coro de Cámara, Symphonia con su Orquesta y Banda Sinfónica, cantantes de Ópera UDLAP e integrantes del ballet folclórico Zentzontle para darle vida a un programa musical que como cada año reunió a cientos de poblanos para disfrutar de piezas como Pange lingua glorosi, Ya viene la vieja, Mundo feliz, A Big Band Christmas II, O Holy Night, A Christmas- that special time of the year, A Christmas Festival, entre otras.

Información relacionada: Puebla prohibirá acceso a lugares públicos a personas no vacunadas

Esta edición contó con la asistencia de diversas autoridades, entre ellas destacó la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la UDLAP, el padre Francisco Vázquez Ramírez, rector de la Catedral Basílica de Puebla, y monseñor José Víctor Manuel Valentín Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, quien agradeció a la UDLAP y sobre todo a sus artistas por el espectáculo presentado: “gracias Dra. Cecilia Anaya, rectora de la universidad, a todos los alumnos y profesores, esta es su casa, bienvenidos. Gracias a Dios ya son 10 años que ininterrumpidamente han estado aquí”, expresó.

Esta décima edición contó con el estreno de la obra Christmas Fanfarre de Brian R. Banks, catedrático de la Licenciatura en Música, la cual se escribió para alientos metales de la Orquesta Symphonia. Además, el programa de este año contó con un acto solemne en homenaje para aquellas personas que han fallecido en este año, respecto a esto, el Mtro. Joaquín Cruz Martínez explicó que los artistas UDLAP prepararon un canto gregoriano y cuatro Aves Marías “esto con motivo de recordar a todas las personas que han partido en estos últimos tiempos, en los que no nos hemos podido despedir como quisiéramos y es por eso es que dedicamos estos cuatro Aves Marías y este Tecum principium del salmo 109 en memoria de ellos y en remembranza de los que seguimos aquí”, declaró. Entre los Ave Marías interpretados en este acto solemne estuvo el compuesto por la compositora poblana de principios del siglo XX Guadalupe Unda de Sáenz, descubierta en el acervo resguardado en el archivo de música de la Catedral de Puebla, gracias a la Dra. Luisa Vilar Payá, académica UDLAP, quien junto con el padre Francisco Vázquez, rector de la Catedral Basílica de Puebla, están trabajando para reestrenar sus obras y continuar con el proyecto de investigación musicológica que realizan ambas instituciones.

El programa de este año, cerró con la interpretación de villancicos donde artistas y público unieron sus voces para interpretar los cánticos más arraigados de la temporada navideña, así como la interpretación de La Rama, una tradición mexicana con origen en Veracruz, la cual contó con la participación especial del ballet folclórico Zentzontle y unas coplas escritas por del Mtro. Joaquín Cruz y Frida Sánchez. La dirección artística de este concierto estuvo a cargo del maestro Sergio Castro Medina, el montaje vocal lo realizó el Mtro. Joaquín Cruz, como pianista acompañante la doctora Misa Ito, profesora de la Licenciatura en Música y la participación especial de Zentzontle coordinada por la maestra Ángeles Martinez.