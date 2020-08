Asesinan en Toluca al papá del diputado federal del PRI, Luis Miranda Nava

Escucha la nota:



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el asesinato del ex magistrado y notario público, Luis Miranda Cardoso, papá del actual diputado federal del PRI, ex secretario de Desarrollo Social y ex Subsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Con profundo dolor lamento la partida de Don Luis Miranda Cardoso, hombre de Leyes y Derecho. El @PJEdomex tiene hoy un vacío insustituible. Mas su liderazgo como Presidente del Máximo Tribunal Superior de Justicia del Edomex, es su legado. Su muerte, como su vida tendrá justicia — Ricardo Sodi Cuellar (@MagdoSodi) August 11, 2020

En una tarjeta informativa la FGJEM detalló que la mañana de este martes fue encontrado sin vida el cuerpo de Luis Miranda Cardozo, en un domicilio de la colonia Sánchez, en esta capital mexiquense.

“Las primeras diligencias en el lugar han permitido establecer, de manera preliminar, que el posible móvil de este homicidio es un robo a casa habitación, sin embargo, con el avance en la indagatoria se podrá fortalecer o descartar esta primera hipótesis”, detalló la fiscalía.

La FGJEM condena estos cobardes hechos y dará cuenta de los resultados que arroje la investigación, conforme ésta avance, y se realicen más diligencias ministeriales.

Miranda Cardoso fue presidente del Poder Judicial de la entidad durante los sexenios de los ex gobernadores, César Camacho Quiroz y Arturo Montiel Rojas.

En el lugar se encuentran elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y del Servicio Médico Forense para iniciar las investigaciones y proceder al levantamiento del cuerpo.