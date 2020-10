Arranca programa #QueNadieSeVaya de la educación

Escucha la nota:



Preocupados por conocer la situación emocional de los alumnos Conalep se realizó un tamizaje encabezado por estudiantes del séptimo semestre de la carrera de psicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dicho estudio se llevó a cabo a través de una plataforma diseñada para la contestación de un test que permite conocer el número de matrícula del alumno, plantel y grado. Con esto se garantiza conocer la problemática exacta de cada estudiante.

El tamizaje se realizó entre los meses de septiembre y octubre a los estudiantes de los 7 planteles de Conalep en el estado con la finalidad de detectar de manera temprana jóvenes que corren el riesgo de consumir sustancias adictivas o que tienen problemáticas sociales y emocionales.

Al hacer uso de la palabra el director estatal de Conalep Manuel Appendini Carrera invitó a no tener miedo de expresar sentimientos ni aceptar los errores que cometemos pues ese es el primer paso para reconocer que necesitamos mejorar y dejarnos ayudar por profesionales “Si me duele la cabeza, el estómago, la garganta, acudo al médico para curarme y puedo hablarlo sin tapujos. Así, deberíamos entender que también la mente necesita ayuda y deberíamos expresarlo para poder ayudarnos a sanar”. Reconoció que en un principio no creyó que en Conalep existieran ciertas problemáticas, pero el tamizaje arrojó lo contrario “Los chicos están pidiendo ayuda y hay que responder a su llamado” puntualizó.

El Maestro Perezchica agradeció a los estudiantes que implementaron el tamizaje pues los datos y cifras que arrojan son sumamente valiosos ya que indican el problema específico por cada alumno y abonan a construir una mejor sociedad, por ello los exhortó a replicarlo en las diferentes instituciones educativas continuando con CECyTEA a finales de este mes.

Además resaltó que el objetivo fundamental de este programa es tener la posibilidad de atender a niñas, niños y jóvenes “Todos los días estamos trabajando en bien de los alumnos, esto es parte del programa que #NadieSeVaya de la Educación, pues llevar un equipo de cómputo a los niños les cambia el chip, se activa algo que tiene que ver con su autoestima, dicen valgo, soy; sobre todo queremos que más alumnos disfruten la vida, queremos ciudadanos que construyan que sean solidarios, tenemos localizada un área de oportunidad pero también tenemos localizada una solución a esta área de oportunidad”.

Por su parte la doctora Edith Hermosillo, quien fue la coordinadora del estudio expuso los resultados arrojados por el tamizaje, agregó que este instrumento consta de preguntas estructuradas que evalúan las áreas de oportunidad, identificando las afectaciones de vida del adolecente que puede ser influenciadas por el uso de drogas: uso/abuso de sustancias, salud mental, relaciones familiares y amigos, nivel educativo, intereses vocacionales, y conducta agresiva/delincuencia.

Finalmente dijo que los resultados de las pruebas serán entregados a las autoridades del Conalep con el objetivo de realizar trabajos coordinados a través de actividades, pláticas y/o talleres de prevención o en su caso solicitar apoyo de otras Instituciones.

Yolanda Ramírez de Orozco aplaudió el esfuerzo conjunto realizado por las dos instituciones educativas y refrendó su apoyo a las acciones y programas que buscan siempre el bienestar de los ciudadanos aguascalentenses.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Estatal y contó con la presencia del Mtro. Raúl Silva Perezchica, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), la Sra. Yolanda Ramírez, presidenta del DIF estatal, Dra. Edith Hermosillo, coordinadora del estudio, Francisco Javier Pedroza, director de Salud Mental ISSEA, Ernesto Ruíz Velasco de Lira director de Desarrollo Familiar y Manuel Appendini Carrera Director estatal de Conalep