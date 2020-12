Arranca pago a damnificados con aglomeraciones, desmayos y folios inválidos

Escucha la nota:



Por: Víctor Esquivel, corresponsal de MVS Noticias en Tabasco

Con filas kilométricas, sin respetar la sana distancia, entre empujones, desmayos y múltiples quejas de personas a las que aun teniendo su folio no pudieron acceder al beneficio anunciado por la federación, así arrancó en Tabasco la entrega de apoyos a damnificados por las inundaciones.

A pesar del incremento en el número de casos de Covid-19, pues tan sólo en las últimas 96 horas se registraron mil 357 nuevos contagios, miles de ciudadanos se aglutinaron desde la madrugada del sábado, en los 17 municipios para cobrar sus apoyos, aunque para desgracia de algunos como don José Alpuche, en Huimanguillo, pese a tener su folio no recibió el beneficio.

“Recurrimos a la línea de bienestar y de igual manera nos proporcionaron la información de que hay personas que están beneficiadas y aun teniendo el folio no van a salir con el apoyo, sino que se van a quedar para la segunda fase, fue lo que nos comentaron en la línea del bienestar, pero no hay fecha de pago, no se sabe por qué o cuál fue el motivo y no se vale porque hay personas de la tercera edad que, no están saliendo beneficiadas y están en estos tiempos de pandemia exponiendo su vida más que nada”, fustigó.

Cabe señalar que, del 13 al 20 de diciembre es el plazo fijado por la Secretaría de Bienestar para dispersar los apoyos consistentes en 10 mil pesos para el saneamiento de viviendas, por lo que se cuenta con una bolsa de 2 mil millones de pesos para un total de 200 mil familias que fueron censadas y en los próximos días la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), será la encargada de entregar a los afectados, un segundo vale canjeable por enseres.