‘Aquí está papá, no les tengo miedo’: Cuauhtémoc Blanco

Por Leticia Villaseñor, corresponsal de MVS Noticias.

Muchos quieren que me vaya, pero no me voy a ir, aquí sigo firme para que les quede bien clarito, declaró el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones vertidas por el ex comisionado de Seguridad en la entidad, Alberto Capella Ibarra, quien aseguró que al exfutbolista le financió su campaña a gobernador la delincuencia organizada.

“Le advertí al gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, que no se llevara a Capella para allá, porque aquí en Morelos él y el exgobernador Graco Ramírez Garrido pactaron con Santiago Mazarí ‘El Carrete’, y lo mismo hizo allá”, reviró el mandatario.

Acá está papá, no les tengo miedo: dijo el gobernador de Morelos @cuauhtemocb10 al afirmar quienes lo atacan han recibido dinero del narco, no él #CuauhtemocBlanco pic.twitter.com/HW4G1up5ID — Todo es Política (@TodoesPolitica) January 19, 2022

Blanco Bravo aseguró que desde el inicio de su gestión a la fecha ha presentado 60 denuncias ante instancias estatales y federales contra su antecesor, sin que ninguna esté resuelta, llevamos tres años y no pasa nada, recalcó.

Cuauhtémoc Blanco no descartó que la arremetida sea para “truncar” su avance político hacia “la grande” en 2024, ya dios dirá, expresó, pero por ahora tengo un compromiso aquí en Morelos, finalizó.