AMLO trabaja en el programa ‘Sembrado Vida’ en Centroamérica

Escucha la nota:



Desde Meteapa, Chiapas, entidad donde se han sembrado 200 mil hectáreas de árboles maderables y frutales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se mantienen las conversaciones con Estados Unidos para desplegar del programa Sembrado Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador.

En México, agregó el mandatario federal, Sembrando Vida ha implicado una una inversión de mil 300 millones de dólares al año, “¿qué no puede Estados Unidos, no puede Canadá hacer esto en Guatemala, en Honduras, en El Salvador?… ¿Por qué se va la gente a buscarse la vida a otras partes, por qué emigra?”

Información relacionada: Chiapas: Inaugura Hospital General de Zona No. 1 ‘Nueva Frontera’ del IMSS

“Si en los pueblos hay trabajo, hay estos programas, se arraiga a la gente es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio. Si no es muy difícil, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica”.

“Y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá a la fuerza de trabajo… que no solo es joven y responsable, sino creativa”.

“El mexicano, el centroamericano, es un trabajador con una inteligencia innata, es responsable y además muy inteligente. Por eso vamos a seguir insistiendo al gobierno Estados Unidos de crear un plan para el desarrollo del Sur- sureste mexicano y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio”, subrayó López Obrador.

“Afortunadamente se ha venido entendiendo poco a poco; con el presidente de (Donald) Trump se avanzó, porque él tenía originalmente la idea de cerrar por completo Estados Unidos, lo fuimos convenciendo y por eso aceptó lo de la firma del nuevo tratado entre México Canadá y Estados Unidos y ahora con el presidente (Joe) Biden también es muy buena la relación.

He hablado con Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris sobre este tema y hay pláticas de los gobiernos para ir concretando para ir llevando a la práctica este plan.

Ya los estamos convenciendo, que no queremos el llamado Plan Mérida, que consistía en que nos enviaran helicópteros artillados, armamento, no queremos eso. queremos cooperación para el desarrollo, trabajo y que haya bienestar”, enfatizó el presidente López Obrador.

Inauguran planta de cría de machos de la mosca del Mediterráneo

Al inaugurar la planta de cría y esterilización de machos de la mosca del Mediterráneo en Nueva Planta MoscaMed, de Meteapa, Chiapas, el primer mandatario mexicano indicó que con en este centro se generarán moscas estériles para controlar de manera biológica esta plaga que perjudica al 70% de los cultivos, sobre todo café y los frutales.

Sin el uso de químicos se mantendrá a nuestro país libre de esta plaga para seguir apoyando la producción del campo, remarcó.“El año pasado por la pandemia se cayó la economía del país en la industria, el comercio y los servicios pero en el campo inclusive creció la producción en 2 por ciento y lo mismo se está registrando en ese año.

El que se pueda combatir, estás plagas permite que puedan ingresar nuestros productos sin problema a otros países, que no haya embargos a la entrada de productos de México a Estados Unidos, a Canadá, o a otros países”, destacó el Jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador comentó que desde que asumió el mandato “se han llevado a cabo ajustes en la actividad administrativa de varias dependencias porque había mucha corrupción, tanto la secretaría de Agricultura como en todo el gobierno; muchos programas beneficiaban sólo a los de mero arriba a los grandes productores… eso ya se terminó… primero, ayudar de manera directa a productores; el Procampo se convirtió en Producción para el Bienestar con la entrega de apoyos a los productores sin intermediación.

¡Imagínense!, ¿cuánto entregaba la secretaría de Agricultura a organizaciones como Antorcha Campesina?, era rehén la secretaría de Agricultura”, resaltó.

“Estamos a punto de hacer una revisión productor por productor de los beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, porque no queremos que se mantenga la tendencia que había cuando se aplicaba el programa Procampo (de pasados gobiernos) que se entregaba hasta a políticos y el campesino no recibía su apoyo, los indígenas no recibían Procampo, productores de café, de cacao, de caña, no recibían Procampo.

Entonces vamos a revisar ese programa que está dirigido apoyar a 2 millones de productores” del campo, al igual que a los trabajadores del mar.

“Ahora se está entregando a 80 mil pescadores de manera directa un apoyo igual que el de Producción para el Bienestar”, afirmó.Asimismo, se establecieron nuevos precios de garantía para los productos del campo y en cuanto a la entrega de fertilizantes, “sí como en Guerrero ya se está aplicando en Puebla en Tlaxcala en Morelos y se va aplicar también en Chiapas se van a entregar en Chiapas fertilizante manera gratuita a los productores”, finalizó el presidente de la República.