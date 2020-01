‘Alito’ toma protesta a nueva dirigencia del PRI en Campeche

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta al nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del partido en Campeche, Ricardo Medina Farfán, así como a la secretara general, Galilea Balboa Nieto ante miles de militantes que se concentraron en la Plaza de la República de la ciudad.

Acompañado del gobernador del estado, Carlos Miguel Aysa González, el líder del tricolor llamó a la unidad y cerrar filas rumbo a las próximas elecciones, afirmó que los chantajes como medida de presión para obtener candidaturas se acabaron.

“En el PRI no hay indispensables. Se acabó el partido que no tenía memoria, este nuevo partido le dará oportunidades y apertura a los priístas que se muestren comprometidos, que trabajen, que no sean buenos priístas cuando les convenga o solamente cuando se les da un cargo de elección o cuando se les da un cargo de dirigencia”.

A espaldas del Palacio de Gobierno y ante una plaza con más de 15 mil simpatizantes, aseguró que para el 2021 construirán una propuesta de unidad con la que garantizó que mantendrán la gubernatura de Campeche, así como triunfos en las diputaciones y presidencias municipales.