Abrirán nuevas fechas para pago de damnificados en Tabasco

Escucha la nota:



A pesar de que este domingo 20 de diciembre terminaron los días programados para la entrega del apoyo de 10 mil pesos a damnificados por las inundaciones en Tabasco, en las próximas horas se anunciarán nuevas fechas para quienes tienen folio y se quedaron rezagados, anunció la Secretaría de Bienestar.

El vocero de la dependencia federal, Fernando Vázquez Rosas, afirmó que, todo aquel que tenga un folio y por alguna razón no haya podido cobrarlo recibirá su apoyo, pues son 2 mil millones de pesos ya presupuestados para este programa.

Información relacionada: Damnificados de Tabasco reciben a AMLO con protestas

“Si bien terminaron los días programados, todavía no concluye la entrega de los apoyos, de modo que, próximamente se va anunciar una fecha precisa para estos casos pendientes, que son quienes durante toda la semana por alguna razón no pudieron acudir a la sede que les correspondía, en el día que les tocaba y también habrá una fecha para los casos de las incidencias que tiene que ver con errores de captura o fueron y el folio no aparece en el registro”, refirió.

Cabe señalar que, la cifra estimada de personas rezagadas que tienen folio y no han podido cobrar sus apoyos de 10 mil pesos, supera los seis mil, por otro lado se espera que este lunes la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), inicie con la entrega de los primeros 103 mil kits de enseres domésticos, que incluyen una estufa, refrigerador, cama matrimonial, licuadora y un juego de sartenes.