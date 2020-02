Abandonan a mujer con diabetes en central de autobuses

Escucha la nota:



Una mujer con diabetes denunció que su propia hija le robó y la abandonó en la Central Camionera de Hermosillo, en Sonora.

“Se llevó mi bolsa, ahí traía mis documentos, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector y 5 mil pesos que me había dado mi hermano para que me curara los ojos porque casi no veo”, relató la mujer de nombre Blanca Irene Yáñez Soto.

Yáñez Soto comentó que arribó a la ciudad de Hermosillo para realizar un trámite, dicho papel le permitiría seguir su tratamiento por diabetes en Mexicali, sin embargo, su hija aprovechó su madre durmió para escapar con sus documentos y dinero.

Hija roba dinero a su madre y la abandona en #Hermosillo. Blanca Irene Yáñez Soto, quien padece #Diabetes, contó que su hija le robó 5 mil pesos con los que llegaría a #Mexicali, #BajaCalifornia pic.twitter.com/eDJOHcaXNx — NRT México (@_nrtmexico) February 11, 2020

Los usuarios se han expresado en contra de la reprobable actitud de la hija contra su madre y han buscado la manera de ayudar a la señora Blanca.