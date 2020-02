“A la chin…”, Aguascalientes no atenderá a paciente foráneos

Escucha la nota:



Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, informó que los pacientes que sean de otros estados no serán atendidas por el sistema estatal de salud debido a la incapacidad del mismo por lo que los mandó “a la chingada”.

“Un gran costo que tiene el servicio de salud del estado (…) es la atención de casi el 25 por ciento de foráneos. Estados que no son de Aguascalientes, a la chingada. Yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente de cerca del 25 por ciento”, expresó.

Información relacionada: NL sí firmará convenio con Insabi

Señaló que quienes están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen sus clínicas, por lo que deben acudir a ellas para recibir atención médica.

“La decisión al final se va a determinar en base a presupuestos y si yo gasto más del 20 por ciento del presupuesto con otros estados, pues órale, ya cada quien lo suyo, chavos. Y si gasto en IMSS que no me paga, también ya cada quien los suyos”, precisó.

El mandatario estatal indicó que trabajará junto a especialistas de salud en el estado para tomar una decisión sobre la incorporación de la entidad al Insabi.