Zendaya y sus looks inspirados en Spider-Man

La famosa actriz Zendaya ha causado sensación en redes sociales, no solo por su relación con el británico Tom Holland, si no que ha sacado looks que han sido imposibles de no compararlos con personajes de Spider-Man.

Pues la americana, lució un vestido Valentino en la premier de Spider-Man: No Way Home inspirado en el Hombre Araña, pues el vestido cuenta con telarañas de glitter e inclusive llegó usando un antifaz muy arácnido.

Esta es una creación de Valentino Alta Costura, es un vestido que la marca elaboró exclusivamente para ella, con una tela de color de su piel, sobre el que se distribuye un bordado de lentejuelas negras que simulan una telaraña.

Más looks inspirados

No es la primera vez que Zendaya usa un look inspirado en Spider-Man, pues cada que tuvo la oportunidad nos demostró que la moda puede ser una gran pista para ver las películas, pues uso un look inspirado en el Duende Verde, Venom e inclusive a Doctor Octopus.

En Londres llevó un look inspirado en Venom, de colección Primavera/Verano 2022 de Alexander McQueen. Compuesta por una chaqueta gris con hombros ampones y unos leggins-bota, estas dos también estaban bordados de cristal que simulaban los hilos de una telaraña.

Aunque no solo lo hizo en ocasiones que tenían que ver con la película, aprovecho que fue a la premiación del Balón de Oro para lucir uno de sus mejores looks a la fecha, un vestido en donde Zendaya mostraba un impactante escote en la espalada con una pieza que simulaba la columna vertebral un Fausto Puglisi para Roberto Cavalli.

Y por último, la actriz aprovecho su invitación al programa de Graham Norton Show, para homenajear a Willem Dafoe, Duende Verde, se le ve con una camisa morada y un traje verde, de Valentino, simulando el traje del reconocido villano de la primera saga.

Ahora que ya viste todos los looks de Zendaya inspirados en Spider-Man, ¿Cuál es tu favorito?