YosStop queda en libertad y así reapareció en redes sociales

La noche del pasado martes se dio a conocer que YosStop quedó en libertad, después de permanecer cinco mesas recluida en un penal de la Ciudad de México.

Sin embargo, el regreso a sus redes sociales no espero más de 24 horas para que Yoseline Hoffman, su nombre de nacimiento, publicara nuevo contenido.

-Información relacionada: Belinda y Christian Nodal: ¿Se acabó el amor? Estos son los rumores sobre su separación

Desde que le abrieron las puertas del penal de Santa Martha Acatitla, la youtuber no dudó en manifestar su felicidad de ya no estar tras las rejas.

Pero eso no es todo, porque ahora, puede estar cerca de sus seres queridos, como su madre, hermano, novio y hasta su mascota.

A través de las Instagram Stories, la influencer compartió cómo arreglaron su casa para una cordial bienvenida enfatizando que “por fin” está en su hogar.

De la misma forma, su hermano, Ryan Hoffman subió un “boomerang” donde posa junto a su madre, y por supuesto con la youtuber.

Horas más tarde, Yoseline Hoffman compartió un emotivo video en el mismo perfil social, en el que felicita a su madre por su cumpleaños.

No obstante, conmovió a todos sus seguidores, porque se trata del primer encuentro en el que pudo abrazar a su madre y celebrarla.

Asimismo, añadió en la descripción una breve reflexión sobre su situación, que comenzó cuando Ainara “N” la denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ).

Explicó que llegó a su hogar a las 00:00 del 1 de diciembre “para abrazar a mi mamá y decirle feliz cumpleaños”.

“A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia, pero no lo es. Hoy es un día para festejar, no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque por fin hoy soy libre físicamente, sino porque hoy nos podemos ver”.