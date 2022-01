¿Yalitza Aparicio se casó con su pareja? Esto dijo sobre su boda secreta

En las últimas horas se dio a conocer que la actriz mexicana, Yalitza Aparicio tuvo una boda secreta con su pareja, algo que ha casuado revuelo en el mundo del espectáculo.

Desde que la actriz originaria del estado de Oaxaca se volvió famosa, siempre han existido diversos temas que se han tenido que aclarar.

Principalmente, la postura que la actriz ha mostrado frente a las miles de personas que suelen criticarla, ya que desde que saltó a la fama con ‘Roma‘, ha sido víctima de discriminación.

Información relacionada: ¿Michelle Renaud presentó demanda contra Josué Alvarado? Esto dijo la actriz sobre su expareja

Desde que la actriz mexicana llegó a la pantalla grande ha tenido que superar un sin fin de problemas y a la par, ha ido acumulando éxitos.

Sin embargo, la vida privada de Aparicio, en especial la amorosa, siempre ha sido una incógnita para el publico.

Esta ocasión no fue la excepción, ya que una vez más se desataron diversas “teorías” sobre la situación sentimental de la mexicana.

Recientemente se empezó a divulgar que Yalitza se casó con su supuesto novio, pero que la boda había sido muy privada y casi nadie asistió.

Ante las constantes preguntas que ha recibido al respecto, la actriz decidió aclarar todo y dio a conocer si en verdad ya se había casado en secreto como se filtró.

En cuanto a los rumores sobre que Yalitza Aparicio tuvo una boda secreta, la actriz decidió hablar sobre su situación sentimental, algo que casi no hace.

“Con muchos, marido, divorciada, amantes… ¡muchos!, pásenme el dato y yo les digo de quién. Ahora he perdido tanto el piso y la humildad que ni yo misma me invite a mi boda, no lo sabía, pero bueno, siguiente”, respondió.