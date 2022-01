¡Ya hay fecha! Los premios Grammy se celebrarán en abril en Las Vegas

¡Ya hay fecha! La gala número 64 de los premios Grammy será llevada a cabo el próximo 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

La gala sería celebrada esta semana sin embargo, pese a los repuntes en los casos de covid-19 en el país, se decidió posponerla.

Ante el repunte de casos por contagios de covid-19, los organizadores optaron por tener un cambio de fechas aí como de sede para la celebración de los Grammy número 64.

Previamente, la temporada de premios daba inicio con los Golden Globes y finalizaban con los Premios Óscar, todo esto entre los meses de febrero y enero.

Sin embargo, ante la emergencia sanitaria por covid-19, estas premiaciones sufrieron cambios radicales en sus galas.

Los premios Grammy tendrían fecha en esta tercer semana de enero y serían celebrados en Los Ángeles, pero con los repuntes por covid-19, esto cambió hasta el mes de abril y por primera vez tendrá sede en Las Vegas, Nevada.

El nuevo reciento será el MGM Grand Garden Arena que desde varios años atrás ha sido sede de la gala latinoamericana de los premios, es decir, se celebran Los Latin Grammy.

‘Nos emociona llevar a los Grammy a Las Vegas por primera y presentar ahí un espectáculo de categoría mundial’.

The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨🎶 pic.twitter.com/Fidkbeyanm

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 18, 2022