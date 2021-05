¿Will Smith regresará al universo de DC Cómics?

Anteriormente, se había anunciado que el famoso actor no participaría en la segunda entrega de ‘The Suicide Squad’.

Bien se sabe que Will Smith es uno de los actores más populares, reconocidos y rentables de Hollywood, además de que se ha convertido en el favorito de muchos espectadores, sin embargo, aún está puesto en duda su regreso al universo de DC Cómics. ¿Por qué? Aquí te contamos.

Luego de aparecer en la película ‘The Suicide Squad’ en el 2016, del cineasta James Gunn, interpretando a ‘Deadshot’, el actor estadunidense habría puesto una condición para participar en algún filme de la compañía de super héroes.

¿Cuál es la condición que Will Smith puso?

De acuerdo con información que trascendió por parte del periodista, Daniel Ritchman, quien es especialista en temas de superhéroes en la industria del cine, el famoso actor solo volvería actuar si a su hijo, Jaden Smith, le ofrecen un papel importante, el de ‘Static Shock’.

El tema ha generado polémica, debido a que no sería la primera vez en que el protagonista de ‘El Príncipe del Rap’ y ‘En Busca de la felicidad’, busca una actuación estelar para Jaden.

Anteriormente, se había anunciado que no participaría en la segunda entrega de ‘The Suicide Squad’, por el simple motivo de que no se acoplaba con su agenda.

Además, se tenía previsto que la secuela se estrenará en el 2017, no obstante, tuvo fuertes críticas, pues es considerada como una de las peores del género de superhéroes, a pesar de haber recaudado poco más de 726 millones de dólares en taquillas.

Cabe mencionar, que por el momento la información no ha sido confirmada. Incluso, en redes sociales Will Smith ha compartido una serie de fotografías que llamaron la atención de sus seguidores por su apariencia física, y es que, aseguró que se encuentra en “la peor forma” de su vida.