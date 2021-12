Wanda se une a Dr. Strange: Multiverse of Madness, lo nuevo de Marvel

Como regalo anticipado de Navidad, Disney decidió entregarnos el teaser oficial de “Dr. Strange: Multiverse of Madness”, la proxima película que formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en ingles).

La mayor sorpresa presentada en este trailer, es el regreso de Wanda a las películas de Marvel. La ultima vez que la vimos en la pantalla grande fue en “Avengers: Endgame” y después, tuvo su propia serie en Disney+: Wandavision.

¿De que va Multiverse of Madness?

Como ya es sabido por todos los seguidores de Marvel, estas películas funcionan como series, es decir, los eventos de un cinta afectaran a todas las que siguen y “Multiverse of Madness”, no es la excepción.

Si no has visto “Spiderman: No Way Home” te recomendamos no seguir leyendo el artículo, no contaremos nada que no haya sido mostrado en los trailers, pero si quieres ir “en blanco” al cine, es mejor que regreses a esta nota otro día.

Te puede interesar: ¿Poco para ella? Lady Gaga habla sobre su posible llegada a Marvel

Como se pudo observar en la cinta del “Hombre Araña” el Dr. Strange realizó un hechizo para que todo mundo olvidará que Peter Parker es Spiderman. Como es de esperarse en las películas, el conjuro no sale como lo esperaban.

Tras los acontecimientos de “No Way Home” Stephen Strange debe tomar responsabilidad de sus actos de jugar con la continuidad espacio-tiempo y para solucionar este problema buscará la ayuda de uno de los seres más poderosos del MCU : Wanda.

¿Cuándo se estrena la película?

Este filme está planeado para llegar a las salas de cine el próximo 6 de mayo del 2022 y forma parte de los planes de Marvel Studios para el próximo año.

Otros de los proyectos que se espera se estrenen durante el 2022 son “Thor: Love and Thunder” (8 de julio 2022), “Black Panther: Wakanda Forever” (11 de noviembre 2022).