Walt Disney World: ¡50 años llenos de magia!

Escucha la nota:



Walt Disney World Resort celebrará el 1 de octubre próximo su 50 cumpleaños convertido en el parque de atracciones más grande y visitado del mundo, en continua expansión y con nuevas experiencias en sus cuatro parques temáticos para festejar sus cinco décadas de existencia.

La “celebración más mágica del mundo”, como la define la compañía, contará con “dos nuevos ‘shows’ nocturnos, uno en el Magic Kingdom y otro en el parque EPCOT”, además de “medio centenar de esculturas doradas de nuestros personajes”, señaló este martes en una declaración Disney World.

-Información relacionada: ‘Loki’ serie, ¿Viaje a través del tiempo?

Nuevos espectáculos nocturnos

La conmemoración, que durará 18 meses, tendrá como atracción central el Castillo de Cenicienta del transformado parque Magic Kingdom, en el que se exhibirán banderines dorados, brillantes adornos y un escudo conmemorativo del 50 aniversario.

El nuevo espectáculo nocturno denominado “Disney Enchantment” iluminará el parque Magic Kingdom y “llevará a los visitantes a un viaje lleno de aventura, maravillas y empoderamiento”, señaló la empresa.

Ofrecerá música, luces, impresionantes fuegos artificiales y, “por primera vez, efectos de proyección inmersivos” que se extienden desde el Castillo de Cenicienta hacia Main Street.

Who’s ready for the #DisneyWorld50 anniversary celebration? Get a look into the Magic – beginning Oct 1.✨ https://t.co/Zf3XS54r3D pic.twitter.com/mT3K8JUUxk — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) May 28, 2021

“Harmonious”, experiencia única

Y en el parque EPCOT, los visitantes podrán disfrutar de “Harmonious”, uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque de Disney.

Este nuevo espectáculo reunirá a todos en el World Showcase Lagoon para la celebración de la música de Disney como un “poderoso homenaje al poder de la unión de la historia y la música”.

En “Harmonious” confluirán la “magia tecnológica que incorpora la pirotecnia” con fuentes de agua y una iluminación sorprendente en el cielo nocturno.

El espectáculo ofrecerá nuevas interpretaciones de canciones clásicas de Disney en más de una docena de idiomas por un grupo de 240 artistas de todo el mundo.

En el Animal Kingdom, una “luz cálida emanará del Árbol de la Vida mientras una bandada de luciérnagas mágicas” volarán para dar paso a la magia de la naturaleza, según la nota.

Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Daisy Duck, Goofy, Pluto y Chip ‘n’ Dale tendrán su protagonismo natural como parte de una nueva colección de esculturas doradas de personajes ubicadas en los cuatro parques temáticos de Walt Disney World.

En una ocasión tan especial, estos queridos personajes y anfitriones de Walt Disney vestirán nuevos atuendos, un diseño de ropa hecha a medida en tonos dorados con impresiones hermosamente bordadas del Castillo de Cenicienta y fuegos artificiales en la espalda.

Los visitantes podrán interactuar con los “Disney Fab 50” en la celebración.

We’re revealing more magic coming to “The World’s Most Magical Celebration,” beginning October 1st in honor of the 50th Anniversary of #WaltDisneyWorld Resort, including two new nighttime spectaculars. Get the details: https://t.co/31o2BYw9NW #DisneyWorld50 ✨🏰✨ pic.twitter.com/jFos5dkwpQ — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) June 22, 2021

Gran apertura de Remy’s Ratatouille Adventure

El primero de octubre se realizarán también la gran apertura de Remy’s Ratatouille Adventure, en el parque EPCOT, una invitación a disfrutar del mundo del popular y premiado filme animado de Disney y Pixar sobre una rata con vocación de “chef” parisino.

“En esta atracción familiar, los visitantes sentirán como si se encogieran al tamaño del Chef Remy y corrieran a través del famoso restaurante de Gusteau”, señaló.

El parque de fantasía Walt Disney World, en Orlando, está considerado el complejo de parques temáticos más grande del mundo. Cuenta, además, con parques acuáticos, campos de golf, un centro deportivo, hoteles, centenares de tiendas y restaurantes y numerosos lugares de entretenimiento.