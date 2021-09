¡“Volver, volver”! Vicente Fernández anticipa petición para su funeral

Escucha la nota:



La canción “Volver, volver” de Vicente Fernández es una de las más importantes para el cantante, además, también es una de las más populares.

Aunque no seamos completamente fans del cantante, no hay persona que no conozca este gran tema del ‘Charro de Huentitán‘.

El querido cantante mexicano dio a conocer que le representa tanto esta canción que incluso, a través de un video comento que quiere que su público lo despida con este tema.

Información relacionada: Pintan mural en honor a Vicente Fernández

Vicente Fernández continua internado en hospital

Hace más de 30 días, el cantante se ha encontrado en un estado de salud muy critico, lo cual ha ocasionado la preocupación de su familia y de sus fans.

Desde que el ‘Charro de Huentitán’ sufrió una severa caída en su habitación, no ha podido regresar a su casa, incluso, reportes del hospital señalan que Don Vicente permanece en terapia intensiva.

Además, declararon que es alimentado por una sonda y a la par, muestra leves avances en su rehabilitación física.

“Volver, volver”, Vicente Fernández quiere que canten esa canción el día de su funeral

Recientemente se ha vuelto viral un video de YouTube donde Vicente Fernández y su hijo Alejandro Fernández comparten escenario.

En el video se observa al ‘Charro de Huentitán‘ llegar al escenario mientras su hijo, ‘El Potrillo‘ se encuentra cantando la canción de “Volver, volver“.

Tras cantar algunos versos de la canción juntos, Don Vicente Fernández toma el micrófono y aprovechó para decir lo importante que es dicha canción para él.

“Ya nos hicieron el honor de cantar con nosotros cada vez que les pedimos, pero este pedacito de canción para mí, es muy especial“.

En seguida comentó que el día que lo estén sepultado, él cree que la estará cantando todo el mundo.

Tras la popularidad que el video ha cobrado, la canción “Volver, volver” de Vicente Fernández, ahora se ha vuelto más emblemática para todos sus seguidores.