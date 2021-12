¿Vino de uva tempranillo o beber temprano? La confusión de Lucía Méndez que se hizo viral

Los usuarios en redes sociales no perdonan y ahora le tocó el turno a Lucía Méndez hacerse viral por una confusión que tuvo sobre el vino de uva tempranillo y el tiempo.

Resulta que la actriz mexicana se hizo tendencia en Twitter, debido a que los internautas retomaron sus declaraciones mientras se encontraba en medio de una entrevista.

-Información relacionada: ¡Pegando el grito en el cielo! Thalía se ‘ausentó’ de Instagram por esta razón

Durante la conversación, la también cantante habló de cómo ha vivido la pandemia de Covid-19 y la sobrellevó con sus proyectos laborales.

Al compartir su anécdota sobre su último video musical que lleva por título “Mi México”, explicó que la canción surgió ante su estado de ánimo por no poder ver a sus familiares y amigos.

De la misma forma, detalló que un día se puso “un cuete de buró”, aunque puntualizó que no toma, pero empezó a hacerlo.

La intérprete de ‘Corazón de piedra’ y ‘Mi amor amor’ siguió su relato, recordando que el vino que bebió fue regalo de una buena amiga suya, quien es una “catadora de vinos increíble”.

“Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol y me sabía muy a uva, porque era un vino muy joven”.