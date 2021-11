¿Venom se integra al UCM? Escena post créditos de Spider-Man No way Home lo confirmaría

¡Comienzan los spoilers! La escena post créditos de ‘Spider-Man No Way Home’ podría confirmar que Venom se integra al Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, esta escena podría confirmar algo que ya se rumoraba desde el estreno de su secuela ‘Venom: Let there be Carnage’.

Venom se incorpora a Marvel

Con el estreno tan cerca de la película de ‘Spider-Man No Way Home’ comenzaron las filtraciones sobre los posibles hechos que está cinta podría ofrecernos.

La noticia más reciente es que en las escenas post créditos veremos la incorporación de Venom al mundo de Marvel.

En la escena filtrada de la cinta, Eddie Broke y el simbionte harán una aparición en el nuevo universo así como los villanos de cintas pasadas.

El ‘Duende verde’, ‘Dr. Octopus’, Sandman, Lizard y Electro son los villanos a los que el Hombre Araña debe de enfrentarse y para cerrar con broche de oro, aparecerá Venom.

De acuerdo con ‘Insider’, Eddie Broke y Venom estarán en el mismo universo que Peter Parker.

Aún no se declara si pelearán o serán aliados, solo se sabe que Venom y Eddie serán enviados a su universo de vuelta.

Aquí te dejamos un fragmento de la serie de ‘Ultimate Spider-Man’ en la que ilustra la unión entre ambos.

Spider-Man aparece en película de Venom

Si no viste la película secuela de Venom, entonces te sorprenderá esta noticia.

Recordemos que en la escena post créditos de la cinta protagonizada por Tom Hardy, podemos ver como Venom tiene su primera impresión del arácnido.

En ella, el simbionte presume tener algo en contra de Peter Parker.

Con ello, surgió una teoría en la que Venom buscará unirse con Spider-Man, tal y cómo lo hace en los cómics en los que vemos el traje negro del Hombre Araña.

Cada vez falta menos para ver la escena postcréditos de ‘Spiderman-Man No Way Home’ y confirmar la integración de Venom al UCM.