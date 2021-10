¡Vaya susto! Shakira y su hijo son atacados por jabalíes ¿Sufrieron daños?

Un buen susto se llevaron Shakira y su hijo, luego de haber sido atacados por unos jabalíes, pues así lo dio a conocer mediante sus redes sociales.

De acuerdo con la agencia EFE, los hechos ocurrieron el pasado miércoles, en el parque de Collserola en Barcelona, España.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió cómo quedó su bolsa, después de que fuera arrebatada estos animales, al igual que su celular, el cual pudo recuperar.

“Miren cómo me ha dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Se llevaron mi bolso para el bosque con mi teléfono, al final me lo han dejado”.