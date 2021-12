¡Una señal de esperanza! Así evoluciona el estado de salud de Carmen Salinas

El nuevo reporte médico sobre el estado de salud de Carmen Salinas dio una señal de esperanza a los familiares, pues todo parece indicar que avanza favorablemente.

Hay que recordar que la primera actriz sufrió un derrame cerebral a principios de noviembre del 2021, por lo que tuvo que ser internada en un hospital de la Ciudad de México.

A casi un mes de su hospitalización, su hija, María Eugenia Plascencia, y su nieta, Carmen Plascencia, dieron nuevos detalles sobre su recuperación.

En una intervención con medios de comunicación, María Eugenia dijo que entre las buenas noticias, a su madre le hicieron un tomografía el viernes pasado.

Los resultados de los estudios revelaron que “ya no tiene derrame”, aunque todavía se mantiene grave y de vez en cuando respira por sí sola.

Por su parte, Carmen Plascencia comentó que la también empresaria teatral aún no reacciona por completo, por lo que continúa “muy dormida”.

“Todavía no reacciona completamente, no hay consciencia. La sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, no puedo decir todavía que ya despertó”.