¡Una más! Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de violación durante la grabación de un videoclip

Evan Rachel Woods reveló que fue violada por el cantante Marilyn Manson mientras ambos protagonizaban un videoclip.

La actriz aseguró que en dicha grabación, ésta producción fue la menos profesional a la que asistió y que todo era un completo desastre.

La expareja de Marilyn Manson, Evan Rachel Wood confesó que en el 2007 el musico abuso sexualmente de ella mientras se encontraban en la grabación de un videoclip.

Wood aseguró que el cantante la penetro en una escena mientras que habían acordado en qué harían una escena de sexo simulado.

Esta declaración surge después de que se estrenara ‘Phoenix Rising‘ en el Festival de Cine de Sundace, el documental que habla sobre la relación entre la actriz y el músico.

Evan Rachel Wood aseguró que cuando fue contratada para la grabación del videoclip ‘Heart-Shaped Glasses’, en el contrato aseguraban que la escena de sexo sería simulada pero al momento de grabarla no fue así y Manson comenzó hacerlo de otra manera.

De acuerdo con el documental dirigido por Amy Berg la actriz cuenta en una secuencia lo sucedido en el set.

‘No fue para nada como creía que iba a ser. Hicimos cosas que no eran lo que me había propuesto. Habíamos hablado de una escena de sexo simulada, pero cuando las cámaras comenzaron. grabar empezó a penetrarme de verdad. Yo nunca habría accedido a eso. Soy una actriz profesional, he estado haciendo esto toda mi vida. Nunca había estado en un set tan poco profesional hasta ese día’.