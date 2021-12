¡Un camino limitado! Ángela Aguilar no cantará reggaetón ni un género ‘sin chiste’

Una de las cantantes más reconocidas en México, sin duda es Ángela Aguilar, quien recientemente se sinceró sobre grabar un tema, pero de reggaetón.

Es de mencionar que en la actualidad, se trata del género que más audiencia tiene, ya que los artistas urbanos más populares, ocupan los primeros lugares de las listas, por lo menos en América Latina.

Aunque también, dicho tipo de música va conquistando varias partes del mundo, pues en este 2021, Bad Bunny se llevó el primer lugar de artistas más escuchados en Spotify.

Sin embargo, tal parece que, para la hija de Pepe Aguilar, el reggaetón no está en sus planes, ya que así lo dio a conocer en una reciente entrevista.

La intérprete de “La Llorona” y “Tu sangre en mi cuerpo” reveló al diario El País que cantar no es cualquier cosa, por lo que mantiene su decisión de cantar música ranchera.

Asimismo, expuso que de más pequeña, intentó cantar otros géneros musicales, pero se le “hacían sin chiste”, entonces reconoció su admiración por artistas como su padre, Rocío Dúrcal y Jorge Negrete.

“No, el reggaetón no creo que esté en mi camino, la ranchera me gusta, porque es difícil. No quiero que cantar sea como despertar. Cada canción debe ser un esfuerzo”.