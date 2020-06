Tras críticas, Bárbara de Regil se disculpa y se retira de Twitter

Algunas de las transmisiones en vivo que Bárbara de Regil ha hecho a través de su cuenta de Instagram, han generado críticas por parte de los usuarios.

Recientemente la actriz se hizo tendencia en Twitter por publicar un video en que aconseja a las personas que sufren acoso cómo reaccionar ante los agresores.

Oye Bárbara de Regil, y si mejor respiras profundo y te callas? Me imagino que Ingrid Escamilla, desollada a manos de su pareja pudo evitar lo que le pasó con “respirar profundo”. Cómo se ve que no tienes ni la más mínima idea de lo que es la violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/FeLV0E3yrw

Ante la polémica que surgió, la protagonista de “Rosario Tijeras” ofreció una disculpa en la misma red social. “Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió”, escribió.

Pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR ♥️ Igual aquí les dejo LO QUE FALTO del video . Que me parece importante ✨♥️ pic.twitter.com/pZqPOVCMZO

La mexicana mencionó que su idea de vida es que las personas aprendan a vivir en amor, además, compartió la parte que faltó el video que circuló en Twitter.

Posteriormente añadió otro tweet en el que reiteró su disculpa y que, los que la conocen “saben que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género”.

Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los q me conocen SABEN que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo , mi hija , mi mamá etc

