Tráiler de ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’ ¡está aquí! ¿Cuándo se estrena?

Escucha la nota:



Nuevamente las redes sociales explotaron y no fue por una caída a nivel mundial, sino por el tráiler de ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’, que se lanzó este martes.

La nueva y tan esperada serie estará disponible en HBO Max, que publicó el adelanto de poco más de un minuto en sus cuentas oficiales, con motivo del lanzamiento de la plataforma de streaming en Europa.

-Información relacionada: El legado de ‘Game of Thrones’ a 10 años de su estreno

Y es que, se trata de una de las últimas producciones grandes en Reino Unido que detuvieron el rodaje debido a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la producción está basada en el libro ‘Fuego y Sangre’ de George R.R. Martin, y se ambienta 200 años antes que “Juego de Tronos”.

En ese sentido, narrará la historia de la casa Targaryen, y se centrará en el reinado de ‘Viserys I’, quien heredó un reino pacífico por parte de su abuelo, ‘Jaehaerys I’.

‘House of the Dragon’ elenco

Paddy Considine – ‘Viserys Targaryen’

Olivia Cooke – ‘Alicent Hightower’

Matt Smith – ‘Príncipe Daemon Targaryen’

Emma D’Arcy – ‘Princesa Rhaenyra Targaryen’

Eve Best – ‘Princesa Rhaenys Velaryon’

Fabien Frankel – ‘Ser Criston Cole’

Rhys Ifans – ‘Otto Hightower’

Sonoya Mizuno – ‘Mysaria’

Steve Toussaint – ‘Lord Corlys Velaryon’

Pese al controversial final que tuvo la “primera parte”, cientos de seguidores ya reaccionaron al nuevo tráiler y posicionaron el título de la serie en los primeros lugares de las tendencias.

También, manifestaron su inquietud y emoción por ver esta precuela de “Juego de Tronos”.

¿Cuándo se estrena precuela de ‘Game of Thrones’?

Tal parece que la espera está cerca de terminar, ya que, según HBO, está previsto que la serie, que comenzó a grabarse en el pasado mes de abril, llegue a la pantalla chica en 2022, aunque se dice podría estrenarse el 1 de enero.

Asimismo, se conoce que, ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’, que contó con el guion de Martin, Miguel Sapochnik y Ryan Condal, tendrá 10 episodios para su primera temporada.