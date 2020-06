“Tomorrowland Around the World”, la nueva edición del festival llega a tu casa

El festival de música electrónica Tomorrowland anunció las fechas para la realización de su edición digital, luego de la cancelación física en Boom, Bélgica, debido a la pandemia de Covid-19.

Serán los días 25 y 26 de julio que se lleve a cabo Tomorrowland Around the World, anunció el festival en su página oficial: “Una nueva y deslumbrante ubicación de Tomorrowland se ha diseñado en los últimos meses, en un lugar alejado de todos, un lugar que normalmente nunca visitarías. Pero que está listo para abrir sus puertas, dando la bienvenida a todos de todos los rincones del mundo, sólo por un fin de semana”.

Tomorrowland – Around the World – The digital festival. On July 25th & 26th, the first chapter in The Reflection of Love will be written. Prepare for a spectacular two-day digital music festival experience on a new location. Tickets will go on sale on June 18th. pic.twitter.com/GWgf8SRtZS

— Tomorrowland (@tomorrowland) June 4, 2020