¿Tom Holland y Zendaya son novios? Nuevamente los captan juntos

A pesar de los fuertes rumores que envuelven a Tom Holland y Zendaya, hay quienes piensan que fue distracción por la filtración del tráiler de Spiderman ‘No Way From Home’.

Escucha la nota:



En los últimos días, Tom Holland y Zendaya han acaparado los reflectores, no sólo por la filtración del tráiler de Spiderman No Way From Home, sino por la supuesta relación que tienen.

Los protagonistas de Spider-Man: Far From Home han sido captado en diversas ocasiones juntos fuera del set de grabación. ¿Será que la ficción superó la realidad?

Aunque nada se ha confirmado por parte de los jóvenes actores, este fin se semana fueron captados en una boda que se celebró en Los Ángeles, en Estados Unidos.

Tom Holland y Zendaya aparecen juntos nuevamente

Los rumores comenzaron cuando los actores fueron presuntamente captados en un auto besándose.

Posteriormente una fuente cercana a ellos reveló que desde hace años mantienen una relación, sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguno de los protagonista de Spider-Man: Far From Home.

Los rumores nuevamente estallaron cuando a través de redes sociales se dio a conocer que acudieron juntos a la boda de una amiga de Zendaya.

Sin duda alguna esto ha generado mucha inquietud entre los admiradores de los actores, pues las fotos y videos evidenciaron que en todo momento estaban juntos y muy sonrientes.

El actor británico lució un traje negro sin corbata y Zendaya un vestido café liso.

¿Desde cuándo se conocen los actores?

Los jóvenes actores se conocieron justo cuando comenzó el rodaje de Spider-Man: Homecoming, película que protagonizaron en julio de 2016.

En aquel entonces, nuestro actual Spiderman tiene 20 años y Zendaya 19.

Sin embargo los dos siguen siendo víctimas de los reflectores, sobre todo, por la supuesta relación sentimental que tienen más allá de la pantalla grande.

