Tom Holland cumple su promesa e invita al set de 'Spider-Man' a niño que salvó a su hermana de ser atacada por un perro

Bridger Walker es un niño de 7 años que se hizo viral en el 2020, pues salvó a su hermana menor de ser atacada por un perro, pues este video llegó a ojos de Tom Holland quien le prometió invitarlo al rodaje de “Spider-Man: No Way home” y se lo cumplió.

El actor le organizó algo que ni Bridger ni su familia olvidarán, pues el plan incluyó un recorrido por el ‘set’ de filmación, donde conoció a los protagonistas de la película, saltó por los aires al lado del Hombre Araña e incluso Holland le prestó su máscara.

Su padre, orgulloso de lo que estaba pasando, compartió un video en donde se le ve al menor a lado de Holland, donde le preguntó que si le gustaría quería ser el suplente de Zendaya en un truco que estaban practicando.

De la misma manera, su padre, agradeció a Holland y Zendaya por su amabilidad y cordialidad durante su visita.

Como parte de un INCREÍBLE recorrido detrás de escena del set de Spider-Man: No Way Home, Tom le preguntó a Bridger si quería practicar un truco de película con él. Por supuesto, ¿quién no querría vivir el sueño de todos los niños de balancearse como Spider-Man?

Compartiremos más pensamientos, videos y fotos de nuestro viaje más tarde, pero no podíamos esperar para compartir este momento tan especial y conmovedor. No podemos agradecer lo suficiente a Tom y Harry Holland, Zendaya, Marvel y Sony Studios, y a todo el elenco y equipo que hizo que este increíble momento sucediera.