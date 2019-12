¿Tom Cruise prepara su candidatura presidencial para el 2020? (VIDEO)

A través de un video que sea vuelto viral en redes sociales se puede ver al actor estadounidense Tom Cruise anunciando su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Sin embargo, se trata de una parodia del comediante e imitado del actor, Miles Fisher, la cual ha provocado mucha controversia ya que muchos usuario han creído que se trata de algo real.

Tom Cruise running for President in 2020 is a joke that is too real 😂 pic.twitter.com/cXIha8EoSe

— Skywalker ◢◤ (@MisterAlbie) December 19, 2019