'Tienen miedo': Roberto Palazuelos denuncia que hackearon su WhatsApp

El empresario y actual aspirante a la candidatura de gobernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos denunció a través de su cuenta de twitter que fue hackeado su WhatsApp.

‘El Diamante Negro‘ responsabilizó a los detractores de hackear además las cuentas de todo su equipo.

Hackean cuenta de Roberto Palazuelos

El aspirante a una candidatura para gobernar Quintana Roo, Roberto Palazuelos denunció este lunes que hackearon su cuenta de WhatsApp y responsabilizo a sus detractores políticos de este hecho.

Roberto Palazuelos señaló que también fueron afectados su colaboradores y aseguró que está acción fue consecuencia de que ‘le tienen miedo por su avance en las encuestas’.

‘Quiero decirles que me han hackeado mi whatsAapp y han hackeado el WhatsApp de mis colaboradores, son mis detractores políticos porque tienen miedo de que estoy creciendo demasiado en las encuestas’ dijo Palazuelos. ‘Tienen miedo de que sus oscuros intereses se vean afectados’.

Después de que hackearon mi WhatsApp queda claro algo: nos tienen miedo. pic.twitter.com/Eb4fSiOXQB — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 17, 2022

Roberto Palazuelos finalizó su video asegurando que no importa que sea hackeado, él seguirá adelante.

‘Yo seguiré adelante, aunque me hackeen, aunque me hagan guerra sucia, hagan lo que sea, yo no me rajó, seguiré adelante por mi gente, porque yo soy el candidato de toda la gente’ finalizó el ‘Diamante Negro’.

Roberto Palazuelos y sus recientes escándalos

El empresario recientemente se vio envuelto en la polémica después de que se reuniera con el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

Roberto Palazuelos también dio de que hablar al hacer publicas sus intenciones de demandar a la periodista Lydia Cacho.

Esta denuncia de Roberto Palazuelos a que hackearon su WhatsApp ya está dando de que hablar en twitter y dividiendo opiniones.