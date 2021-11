'The Freddie Mercury Tribute': El homenaje que reunió a más de 50 artistas

¡Un verdadero tributo a la ‘Reina’! Así fue el tributo a Freddie Mercury un año después de su fallecimiento en 1991.

‘The Freddie Mercury Tribute’ reunió a los grandes exponentes de la música de los años noventa y el concierto tuvo una duración de casi cuatro horas.

Freddie Mercury llena por segunda ocasión el Estadio de Wembley

Este increíble homenaje se dio el 20 de abril de 1992 en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.

El concierto tenía la intención de homenajear al vocalista de Queen, un año después de su fallecimiento en 1991.

En el evento se contó con la participación de más de 50 músicos, vocalistas y bandas que se encontraban en el apogeo del mundo del rock.

La dinámica del concierto fue que cada una de las bandas interpretará dos canciones propias y una de la banda inglesa.

Para sorpresa de muchos, el homenaje inició con la participación de Metallica que interpretaron ‘Enter Sadman’ y ‘Sad But True’.

En dicho tributo también se compartió un mensaje para concientizar del SIDA, enfermedad que mató a Freddie Mercury.

El mensaje estuvo a cargo de Elizabeth Taylor.

Mientras que el concierto fue transmitido por la cadena musical de VHI.

¿Qué bandas tocaron en el Tributo a Freddie Mercury?

Las bandas que integraron este tributo son The Who, Guns And Roses, Xtreme, Def Lepard y Scopions.

Las músicos en compañía de Queen interpretaron diversas versiones de las canciones más emblemáticas de la banda.

Por su parte, Xtreme abrió estas actuaciones con el performance de un popurrí de Queen que incluía las canciones de ‘I Want to break free’.

Para continuar con las grandiosas actuaciones, Robert Plant interpretó ‘Crazy Little Thing Call Love’ donde el público se dispuso a bailar.

Lista de colaboraciones con Queen

Por otra parte, aquí te dejamos una pequeña lista de las canciones que interpretaron a lado de Queen para homenajear a Freddie Mercury.

Queen y Joe Eliot en compañía de Slash interpretan ‘Tie your mother down’

Annie Lennox, Queen y David Bowie dieron una de las mejores actuaciones de ‘Under Pressure’.

George Michael y la banda, el momento en que Wembley se puso sentimental por ‘Somebody to Love’.

Queen y Paul Yong, prendieron al público con ‘Radio Gaga’ y el clásico aplauso en el coro.

Para cerrar con broche de oro

El final se acercaba y no había mejor manera de cerrar dicho concierto que con sus canciones más emblemáticas.

Esto estuvo a cargo de Queen, Axl Rose y Elton John interpretando ‘Bohemian Rapsody’.

La diferencia de géneros entre el vocalista de Guns N Roses y Sir Elton John fue la combinación perfecta para impregnarle la mejor energía a la canción.

Aquí te dejamos la interpretación de estos maestros de la música.

David Bowie y George Michael, los amigos de Freddie Mercury

Un dato curioso es que tanto David Bowie y George Michael participaron en este tributo para su entrañable amigo, Freddie Mercury.

Como una casualidad es que la terca de músicos ya fallecieron, Michael y Bowie con apenas unos meses de diferencia en el 2016.

En los ensayos el concierto se puede ver la manera y el compromiso que ambos tenían al participar en el concierto.

Sin duda alguna, The Freddie Mercury Tribute es un concierto imperdible que se encuentra disponible en Youtube. God Save the Queen!