The Beatles concierto en la azotea, la última e histórica audición en público del Cuarteto de Liverpool

Sólo a ellos se les pudo ocurrir y con ello hicieron historia, aunque fue la última vez que The Beatles tocaron juntos en un concierto, hace 53 años en la azotea de los estudios Apple, en pleno centro de Londres.

El 30 de enero de 1969 fue la última vez que John, Paul, George y Ringo ofrecieron un concierto juntos, lo que vaticinaba lo inevitable, el fin del Cuarteto de Liverpool.

Antes de ese mítico concierto en el 3 de Savile Row, tres años atrás habían dado su último concierto en vivo, en el Candlestick Park de San Francisco, el 29 de agosto de 1966.

Las carencias técnicas para realizar conciertos masivos en estadios y el comportamiento de las fans que no paraban de gritar y a que Paul le dijo a Ringo que había tocado muy rápido una canción que no estaba en el repertorio de ese día, llevó a que terminaran sus presentaciones en vivo.

El grupo había decidido hacer un nuevo álbum, que a la postre se convirtió en el último y para ello quisieron hacer una película documental que reflejara todas las vivencias del proceso para tener evidencia grabada del mismo.

Último álbum y último concierto

Las condiciones en las que se comenzó a dar la grabación no fueron las mejores ni las más óptimas, desde el estudio de grabación, el cual era una bodega que se adaptó, hasta la relación entre los integrantes de la banda que se estaba deteriorando poco a poco.

De hecho, el primero que decidió el primer paso fue George Harrison quien ante el menosprecio de Lennon y McCartney durante las grabaciones y el creciente protagonismo de Paul, decidió dejar todo y retirarse.

Posteriormente, ambos lo convencieron y terminaron el proyecto que a la postre se convertiría en uno de los mejores discos de The Beatles, Let it be y la filmación del icónico último concierto de los Fab Four.

Breve pero histórico concierto

Se dice que la idea de hacer el concierto en la azotea fue de John Lennon, que en voz de Billy Preston, el tecladista invitado a la grabación del último álbum y considerado en ‘quinto Beatle’, había considerado hacerlo frente a las pirámides de Egipto o en el barco Queen Mary.

Se eligió el mediodía del jueves 30 de enero de 1969, en la azotea del edificio de los estudios Apple, donde rodeados de cables sobre un entarimado y con la presencia de gente en las azoteas de los edificios aledaños y en las calles, The Beatles dieron su último concierto.

Poco más de un año después, el 10 de abril de 1970 y ante el cúmulo de rumores, el Cuarteto de Liverpool, anunciaba su separación.

La audición duró apenas 43 minutos con la interpretación de cinco temas: Get back (del que hicieron tres tomas),Don’t let me down (lo tocaron dos veces), I’ve got a feeling (también por duplicado), One after 909 y Dig a pony.

Intervención de la policía

Pese a su fama y popularidad, a mucha gente no le agradó el concierto de la azotea, pues argumentaron que, como buenos ingleses amantes de las normas y los buenos modales de la época, ruidos molestos y caos de tránsito.

Eso propició la intervención de la policía, la cual tuvo que actuar ante las constantes quejas de los vecinos, pero no fue por su papel el que The Beatles hayan terminado con el concierto, sino porque el ánimo entre sus integrantes estaba ya desgastado.

El policía Ray Shayler, que en ese momento tenía 25 años dirigió a un grupo de cuatro agentes para investigar los ‘disturbios en Savile Row’.

En la película ‘Let It Be’ de Michael Lindsay-Hogg y en el documental de Peter Jackson, ‘Get Back’, de 2021, puede verse al agente al que muchos culpan de detener el último concierto de The Beatles.

En declaraciones recientes al diario inglés Daily Mail, Shayler dijo que su intención nunca fue la de parar la audición sino cumplir con su trabajo.

“No me gustaban demasiado The Beatles cuando se convirtieron un poco en Hare Krishna, pero teníamos algunas grabaciones y LP’s en casa. Me gustaba su música. Pero, cuando me subí al tejado, tenía un trabajo que hacer y pensé: ‘Bueno, tenemos que intentar parar esto’”, dijo.

Al final del concierto, John Lennon, dejó la última frase de The Beatles en vivo: “Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo, y de mí mismo, y deseo que hayamos pasado la audición”.

Así fue como cerró el último concierto de The Beatles, ese jueves 30 de enero de 1969, hace ya 53 años.