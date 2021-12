'The Batman': Zoe Kravitz vio peleas de gatos para aprender a pelear como Catwoman

La trama de “The Batman” aun no esta bien definida, lo que sabemos es que Robert Pattinson se enfrentará a The Riddler, interpretado por Paul Dano, The Penguin por Colin Farrell y Catwoman interpretada por la Zoe Kravitz.

La actriz le comentó a la revista Empire, que se preparó para su papel de Selina Kylie viendo documentales de naturaleza, ya que consideró que tenía que averiguar cómo alguien de su tamaño pelearía contra Robert Pattinson.

“Vimos documentales sobre gatos y leones, cómo pelean y hablamos sobre lo que es realmente posible cuando eres de mi tamaño y Batman es mucho más fuerte “, explicó Kravitz.

“¿Cuál es mi habilidad? Es ser rápida y astuta, así que hicimos un trabajo de piso realmente interesante que incorporó diferentes tipos de artes marciales y capoeira y una especie de movimiento felino similar a la danza “.

Solo el comienzo de Selina Kyle

Aparentemente esta película de Matt Reeves será solo una introducción a Catwoman, quien probablemente tendrá más apariciones en el futuro.

“Esta es la historia de origen de Selina”, dice. “Es solo el comienzo, en donde ella descubrirá quién es, más allá de alguien que intenta sobrevivir. Creo que hay mucho espacio para crecer, y creo que la estaremos viendo convertirse, en lo que estoy segura, que será la femme fatale “.

Pero aquellos que esperan obtener una historia definitiva de Catwoman y a Zoe Kravitz en “The Batman” tendrás que esperar, ya que sabemos por el marketing que The Riddler es el principal malo de la película.