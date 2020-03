Thalía contradice medidas empleadas en México por Covid-19

Escucha la nota:



La cantante y actriz mexicana, Thalía, quien actualmente reside en Estados Unidos, compartió un video en el que contradice a las medidas empleadas, en días recientes, por el Gobierno de México, ante Covid-19.

“No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados y no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos”, explicó la intérprete, mientras paralelamente reproducía un video del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien llamaba a la población mexicana a mantener la calma y no entrar en pánico.

“Recuerden pueden pasar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles, entonces se ponen en peligro a las personas con un sistema inmunológico comprometido”, agregó la cantante de temas como “Desde esa noche” y “No me acuerdo”.

“No apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, yo les voy a decir cuando no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, las fondos porque eso es fortalecer la economía familiar y popular, no hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son”, expresó el presidente de México, durante su estancia en un restaurante en Oaxaca, México.

Por lo anterior, Thalía continuó en su respectivo video: “No puede que ser de luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está en el planeta, hay personas que no lo entienden y no toman en serio”.

En el mensaje que acompañó a su publicación, la mexicana sostuvo que solo los profesionales de la salud y personas indispensables para hacer frente al Covid-19, son quienes deben salir de casa: “Nosotros los que no somos profesionales de la salud, tenemos que ser considerados con ellos y responsables, y aislarnos lo más posible.

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país”, finalizó en su publicación Thalía, quien rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.