¿Te imaginas a los héroes de Marvel cantando villancicos?

La cuenta regresiva para la Navidad está aquí, ya huele a fiestas y villancicos, pero te imaginas a tus superhéroes favoritos cantando en estas fiestas.

Así es, todos los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU sus siglas en inglés) se unieron para cantar un poco más que extraño, pero divertido villancico.

Información relacionada: ¿’Venom 3’ será una realidad? Sony se pronuncia al respecto

Creado con algunos fragmentos de las docenas de películas del MCU, se logró crear este maravilloso cántico navideño.

En él podemos ver a Hulk, Thor, Iron Man, Loki y todos los demás superhéroes aportando para esta grandiosa recopilación.

El clip se compartió a través de la cuenta oficial de Twitter del Universo Marvel.

Con una duración de 30 segundos, el vídeo te robará más de una sonrisa.

Cabe lamentar que MCU nos quedó a deber algunas participaciones Ojo de Halcón, no fue considerado para el casting.

If you've ever wanted to hear the Avengers sing a Christmas carol, this one's for you… pic.twitter.com/0Ga0Szw7o2

— Marvel UK & Ireland (@MarvelUK) December 4, 2021