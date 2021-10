¿Te imaginas a Elon Musk cuando era pobre? Ganaba el salario mínimo en Tesla

¿Te imaginas a Elon Musk cuando era pobre? Pues gracias a esta cuenta de twitter podemos ver cómo lucía y su manera de pensar de esos ayeres.

El empresario ahora es el segundo hombre más rico del mundo debido a sus acciones en Tesla y SpaceX

En la cuenta de twitter de Tesla Silicon Valley Club se mostró un video de Elon Musk en el 2008 cuando recién había invertido todo su dinero en Tesla y SpaceX.

Pero no todo fue felicidad, ya que en los primeros años de dichas compañías, Elon no veía frutos y solo ganaba el salario mínimo.

Mientras que la inversión se dio debido a que Musk vendió PayPal en 2002 e invirtió 180 millones de dólares que tenia de la venta.

En el clip se puede ver a Elon Musk hablando sobre los vehículos eléctricos, muy adelantado a su época ¿no crees?

.@elonmusk discussing electric vehicles in 2008 as tesla was nearly out of cash.

pic.twitter.com/q41Tw9bfx9

— Tesla Silicon Valley Club (@teslaownersSV) October 26, 2021