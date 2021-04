Sylvester Stallone asegura que no es miembro del club de Trump

Escucha la nota:



El actor, Sylvester Stallone, quien desde diciembre pasado reside en Palm Beach, sureste de Florida, EU, desmintió en Instagram que se haya hecho miembro del club privado Mar-a-Lago, propiedad del expresidente, Donald Trump.

“Me gustaría decir a todos que eso nunca ocurrió. No es cierto, nunca ocurrió”, escribió el protagonista de las populares sagas cinematográficas ‘Rocky’ y ‘Rambo’.

La información sobre la supuesta membresía de Stallone en Mar-a-Lago la publicó esta semana en primer lugar el medio digital de la farándula ligado al New York Post Page Six.

Una fuente supuestamente conocedora del asunto había indicado a ese medio que se vio a Stallone recientemente por las instalaciones del club y posando en fotos con otros socios.

Junto a una foto de la información publicada Page Six, Stallone publicó su desmentido y precisó que al decir que no es miembro del club de Trump no trata de “despreciar a nadie”.

“Simplemente es que no pertenezco al club… así que sigan golpeando muchachos”, escribió.

Según Vanity Fair, Stallone asistió en 2016 a la cena de fin de año en Mar-a-Lago, que está ubicado en una antigua propiedad costera con edificaciones de los años 20 que fue propiedad de una rica heredera, Marjorie Merriweather Post, y Trump compró en los años 80.

En una entrevista en 2019 Stallone, que había visitado ese año la Casa Blanca por invitación de Trump, dijo que siempre se ha mantenido apartado de las campañas políticas y recordó que por una foto del entonces presidente Ronald Regan con un cartel que decía “Rambo es republicano” siempre le han vinculado con ese partido, pese a que él no se mete nunca en política.