Sydney Sweeney pidió que se eliminaran sus escenas de desnudo en 'Euphoria'

¡Deseo cumplido! La actriz Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie Howard en ‘Euphoria‘ hizo esta petición al director Sam Levinson de reducir sus escenas de desnudos en esta nueva temporada.

La segunda temporada se encuentra en la transmisión de su tercer episodio por la plataforma de streaming HBO Max.

Te puede interesar: ‘Soy Georgina’: Lo que debes saber sobre el documental de Netflix de la esposa de Cristiano Ronaldo

La joven actriz Sydney Sweeney, a quien vemos en la pantalla interpretar a Cassie Howard declaró que tuvo una charla con el director Sam Levinson respecto a las escenas de desnudo que tenía en la segunda temporada.

Sydney Sweeney dijo que en la charla le explicó al director que en la primera temporada ya había enseñado lo suficiente.

Además, declaró que no solo se cumplió su petición sino que también participó en las decisiones sobre su personaje, ya que evaluaba conjunto al director sí la escena de desnudo era necesario o no.

‘Había momentos en los que se suponía que Cassie no llevaba una blusa y se lo comente a Sam a lo que respondió: esta bien, no creo que lo necesitemos’.

‘Nunca sentí que Sam me hubiera obligado a hacer una escena que no quería. Cuando no me sentía cómoda, se proponía hacerlo de otra manera’, dijo Sydney.