Suspenden a Whoopi Goldberg de 'The View' por comentario sobre el Holocausto

La actriz y copresentadora del programa ‘The View’ de la cadena ABC, Whoopi Goldberg, ha sido suspendida durante dos semanas por un comentario que no gustó a muchos.

La actriz afirmó, durante la transmisión de este lunes, que el Holocausto nazi “no tiene que ver con la raza”, y por tal motivo, la presidenta de ABC News, Kim Godwin, anunció su suspensión el martes por la noche “con efecto inmediato”.

Goldberg, de 66 años, se disculpó por sus comentarios el lunes durante una aparición en “The Late Show”, y de nuevo en la siguiente emisión de “The View” el martes por la mañana.

“Con efecto inmediato, suspendo a Whoopi Goldberg durante dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, dijo Kim Godwin, presidenta de ABC News, en un comunicado que la cadena publicó en Twitter.

“Aunque Whoopi se ha disculpado, le he pedido que se tome un tiempo para reflexionar y conocer el impacto de sus comentarios. Toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judíos”, escribió Godwin en un comunicado.

Sparks fly as The View panel confronts Whoopi after she says “the Holocaust isn’t about race. No. It’s not about race.”

“Well, the considered Jews a different race,” Joy Behar says.

“But it’s about white supremacy. It’s about going after Jews and Gypsies,” Ana Navarro adds. pic.twitter.com/GZwZSi2qXi

— Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) January 31, 2022