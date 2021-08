Steve Jordan, más que el suplente de Charlie Watts

Escucha la nota:



Steve Jordan es más que el suplente de Charlie Watts como baterista de los Rolling Stones, es una eminencia en la batería y ha tocado con los mejores exponentes del rock, pero ¿quién es este músico que nació el 14 de enero de 1957?

Tras anunciar que el recientemente fallecido Charlie Watts no estaría en la gira de los ‘Stones’ por Estados Unidos, no dudaron en anunciar su reemplazo y no encontraron mejor opción que su viejo amigo Steve Jordan.

Y es que aunque no lo parezca, el nacido en Nueva York ha compartido escenarios con rockeros de la talla de Eric Clapton, Bob Dylan, Stevie Nicks, BB King y Bruce Springsteen, entre otros, ¡nada más y nada menos!

Además, en su adolescencia tocó con Steve Wonder en la década de los años setenta.

JORDAN YA HABÍA SUSTITUÍDO A WATTS

Jordan ya había tenido anteriormente un contacto estrecho con sus Satánicas Majestades cuando en 1986 reemplazó a Charlie Watts en las grabaciones del álbum Dirty Work.

Por esas fechas Watts sufría problemas de alcoholismo y se tomó un tiempo para tratar su enfermedad.

Tras su paso en la batería de los Stones para la grabación de ese disco, Keith Richards, guitarrista de la banda, lo invitó a formar parte de su proyecto solista.

GALARDONADO CON EL PREMIO GRAMMY

Ente el palmarés de Steve Jordan destaca el haber obtenido un Premio Grammy como mejor productor por el álbum “Take Your Shoes Off” de Robert Cray.

También fue nominado en la misma categoría por lo realizado en la producción del disco “Bring ‘Em In” de Buddy Guy.

También fue miembro fundador la banda de blues John Mayer Trio conformada por el guitarrista John Mayer, el bajista Pino Palladino y Jordan en la batería.

HONRADO DE SUPLIR A WATTS

Luego de ser invitado por Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood para suplir a Charlie Watts en la batería debido a su convalecencia tras ser operado, Jordan escribió:

“Es un honor absoluto y un privilegio ser ser suplente de Charlie y no veo la hora de ensayar con Mick, Keith y Ronnie. Nadie estará más feliz que yo de ceder mi asiento en el elevador de batería tan pronto como Charlie me diga que está bien para retomar”.

Steve Jordan es más que el suplente de Charlie Watts como baterista de los Rolling Stones y seguramente los demostrará estará en la gira No Filter Tour y hará honor a Watts en las batacas.