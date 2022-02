Star Wars: Último capítulo de 'The Book of Boba Fett' enloquece a los fans

¡Atención amantes de Star Wars! El último capítulo de ‘The Book of Boba Fett’ ya está disponible en Disney Plus y sin duda los que ya lo vieron llegaron a la misma conclusión: ¡Esta miniserie se ha vuelto todo un fenómeno!

La serie original de Disney Plus y Lucasfilm ha tenido más que felices a los fanáticos de Star Wars, y sin duda este capítulo para nada les quedó a deber.

Con 5 capítulos previos el spin-off de The Mandalorian, y ahora el sexto, los seguidores se han enfrentado a un enorme avance en la trama de esta historia.

En este recién salido capitulo de The Book of Boba Fett, se hizo una conexión entre la serie principal, The Mandalorian y la historia de Ahsoka Tnao, que como los fans esperan también tendrá su propia serie.

La sorprendente aparición del capítulo 6

Durante este episodio, Lucasfilm nos dejó entrever algunos lazos que podrían tener repercusión en el futuro de la franquicia, así como también nos sorprendió con la aparición de nuevos personajes, tal es el caso del primer encuentro entre Luke y a Ahsoka.

Pero, sobre todo en este capitulo hizo su esperada aparición Cad Bane, uno de los villanos más populares de la franquicia.

Cad Bane es uno de los cazarrecompensas más peligrosos de la tradición de ‘Star Wars‘, por lo que su aparición sólo significa problemas para Din, Boba, Fennec y todos los demás en Tatooine.

Seguramente los seguidores de la saga y quienes ya vieron ‘Star Wars: The Clone Wars’ , ya se imaginan el poder de este villano.

Sin duda este cazarrecompensas le dará un nuevo enfoque a esta miniserie de Star Wars, The Book of Boba Fett la gran apuesta de Disney Plus, que sin duda ha dado los frutos esperados.