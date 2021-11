Spotify le cumple petición a Adele y quita el botón de aleatorio

Adele vino a demostrar quien manda, pues la cantante consiguió que la famosa plataforma de Spotify quitara el botón de aleatorio, ya que la cantante considera que las canciones de su álbum deben de escucharse en el orden que les corresponde.

“¡Esta era la única petición que tenía en nuestra siempre cambiante industria!, no creamos álbumes con tanto cuidado y pensamos en nuestro listado de canciones sin ninguna razón. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas tal y como pretendemos. Gracias, Spotify, por escuchar”.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021