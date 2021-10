Spiderman No Way Home: rumores, filtraciones y peleas legales detrás de la película

Después de la supuesta filtración del segundo trailer de Spiderman ‘No way Home’ continuan los rumores sobre la posible aparición de los tres actores del personaje.

Por otra parte, estos rumores se hicieron más fuertes después de que la empresa hiciera un posteo con tres arañitas.

Todo comenzó cuando se filtran algunas fotos de Toby Maguire y Andrew Garfield cerca del set de las grabaciones de ‘Spiderman No Way Home’.

Los fans comenzaron a especular sobre la presencia de los dos actores en conjunto con el Hombre Araña actual, Tom Holland.

Después del primer trailer lanzado de manera oficial, los fans enloquecieron al ver un villano de la primera trilogía, es decir la que pertenece a Toby.

Al ver al Doctor Octopus, los fans comenzaron a rescatar la idea de ver el mayor crossover de Marvel.

Por otra parte, con la filtración del supuesto segundo trailer, se podría confirmar la aparición de Garfield y Maguire.

Aunque no todo es miel sobre hojuelas debido a que la compañía de cómics, Marvel no ha hecho ninguna declaración ni revelación al respecto.

@Spider_Leaks Spider Man No Way Home Second Trailer leaked 🥳🔥🤫 pic.twitter.com/s9ergfBRjW

— MARVEL FANS (@Marvelfans_1) October 15, 2021