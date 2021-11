Spider-Man No Way Home: ¿Set de LEGO confirma nuevos personajes de la trama?

¿Real o fake? La emoción por tener alguna pista nueva de Spiderman-Man No Way Home ha vuelto locos a muchos, al grado de pensar qué LEGO reveló nuevos personajes.

Resulta ser que los sets que ilusionaron a los fans eran colecciones pasadas.

Set de LEGO de Spider-Man

El internet se volvió loco gracias a este supuesto spoiler de parte de los juguetes de LEGO.

Y es que antes de que se anunciara oficialmente el primer póster de la película Spider-Man No Way Home, el internet ya se estaba volviendo loco.

Un set de LEGO mostraba a diversos personajes clave que coincidían con la teoría del multiverso del Hombre Araña.

Por otra parte, el set incluye a personajes como Miles Morales, Daredevil, Spider- Gwen, Venom y Carnage.

Sin embargo, el set de LEGO no estaba haciendo spoiler de nada relacionado a Spiderman-Man No Way Home.

Este nuevo juguete llamado Lego Marvel Super Héroes 76178 Daily Bugle es solo un juguete más de las colecciones que la empresa maneja.

Es decir, no es parte del UCM ni tiene nada que ver con la tercera entrega del Hombre Araña.

A pesar de que LEGO sí ha utilizado sus colecciones y sets para revelar algunos spoilers de películas como ‘Avengers: Endgame’, esta ocasión no es así.

Esto debido a que el set de LEGO Marvel Super Heroes 76178 Daily Bugle no contiene el sello del UCM y tampoco el nombre de la película.

Además de que dicho set se lanzó a la venta el 21 de mayo de este año y se agotó el 1 de junio, mucho antes de las filmaciones y trailers.

Set de LEGO de Spider-Man No Way Home

Por otra parte, la colección ‘Spider-Man No Way Home’ de LEGO ya había sido anunciada con tres personajes clave.

En el set que lleva el mismo nombre que la película se puede ver a Spider-Man, MJ muy parecida a Zendaya y a Wong dentro del Sanctum Santorum junto a Dr Strange.

Así que tranquilo, el set de LEGO de Spider-Man No Way Home no contiene spoilers ni nada que no se haya anunciado.