Spider-Man No Way Home: ¿se enfrentará a 'Los seis siniestros'?

Con la revelación del nuevo tráiler de la tercera película ‘Spider-Man: No Way Home‘ las teorías del multiverso cada vez se hacen más fuerte.

Este adelanto nos muestra a cinco de los villanos de las sagas pasadas, sin embargo también se acerca al cómic de ‘los seis siniestros’.

El inicio del multiverso en Marvel

Es importante mencionar que este trailer deja más dudas que respuestas, sin embargo, también hace más fuerte la teoría de la aparición de los otros Spider-Man.

Nos referimos a que existen escenas que nos hacen pensar en la edición que tienen dicho adelanto.

Por otra parte, al final del mismo, podemos ver a Doctor Strange mencionar que ‘no puede controlarlos’ por lo que podría ser el momento en el que el multiverso se conecta.

Sin embargo, la escena termina precisamente en el momento exacto, ¿será que aparecen Tobey y Andrew en ese instante?

Por otro lado, la teoría sigue alimentándose después de que el Doctor Octoppus se acerca a Peter solo para confirmar que no es quién cree.

¿Se refiere a otro Peter Parker? Todo parece indicar que sí, y por los rumores podemos pensar que por su línea de tiempo y espacio pudiera ser Tobey Macguire.

Aquí te dejamos el tráiler que se liberó recientemente.

¿Se enfrentará a los seis siniestros?

Otra teoría se desarrolla debido a que podemos ver a más de un villano en este tráiler.

Esto es cimentado en un cómic llamado ‘Spider-Man y los seis siniestros’.

En el cual aparecen los villanos que se han enfrentado al arácnido.

Estos rivales de Spider-Man son Electro, Green Goblin, Sandman, Doctor Octopus, Lizard y Mysterio.

Sin embargo, en el adelanto solo podemos ver a cinco de los seis, ¿será que se están guardando al más fuerte para el final?

No hay dudas que en el tráiler de Spider-Man No Way Home veremos muchas sorpresas que a los fans de Marvel les volará la cabeza.