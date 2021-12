'Spider-Man: No Way Home', las primeras críticas son muy positivas

‘Spider-Man No Way Home’ ya ha dejado sus primeras críticas y la mayoría de ellas son positivas, tras la premiere de la cinta.

En Estados Unidos la película de la serie del arácnido y del universo Marvel, ya dejó sus primeras impresiones entre críticos de medios de ese país.

En la ciudad de Los Ángeles fue la presentación de la película y la alfombra roja de los principales protagonistas, entre ellos, Tom Holland y Zendaya.

‘La mejor película de acción real de Spider-Man’

Así ya califican a la esperada película que se estrenará en México este 15 de diciembre y que pinta para ser una de las mejores del universo Marvel, según los propios críticos.

Los críticos especializados en cine en Estados Unidos, aunque hay algunas excepciones, han mostrado sus opiniones muy positivas a la cinta.

Por ejemplo, Erick Davis de Fandango, no se dejó nada en el tintero y calificó a la película como ‘la mejor película de acción real de Spider-Man’.

“Puedo decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un emocionante y emotivo final de la trilogía Homecoming, pero también un inteligente, divertido y emocionante homenaje a 20 años de películas de Spider-Man. Divertidísima y desgarradora a la vez, me encantó cada segundo”, escribió.

Especial énfasis hizo en la actuación del protagonista principal Tom Holland, la cual calificó como la mejor de la trilogía y destacó los enfrentamientos que ha tenido con el Duende Verde, uno de los villanos más icónicos de la historia del arácnido.

La mejor cinta de Marvel, así la califican

Para otros críticos, ‘Spider-Man: No Way Home’ es la mejor cinta de Marvel de todos los tiempos, lo que ya es mucho que decir.

Scott Menzel de We Live Entertainment, dijo que la cinta es la mejor película de Marvel de todos los tiempos.

“Los fans del arácnido perderán absolutamente la cabeza cuando vean esto. Rinde un perfecto homenaje al legado de Spider-Man y encuentra ese equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia”, aseguró.

Absolutamente increíble

Para Nathaniel Brail de The Hollywood Reporter, la película está llena de emociones y sorpresas y además es oscura y no hay que perdérsela.

“Es oscura, llena de emoción y de sorpresas. No puedo esperar a verla de nuevo con una multitud. Las actuaciones por sí solas hacen de esto algo que no querrá perderse”, señaló.

Germain Lussier de Gizmodo indicó que con la película el público llorará y vitoreará el cine.

“Llorarás lágrimas de felicidad, lágrimas tristes y vitorearás en el cine. El medio se vuelve un poco torpe porque hay tantos personajes, pero el tercer acto es tan dinámico, divertido y poderoso que lo compensa con creces”, aseguró.

“Spider-Man: No Way Home es absolutamente increíble. No solo es la mejor película de superhéroes del año, sino que es sin duda la mejor película de Spider-Man de la historia que hace honor a lo que ha venido antes”, comentó por su parte, Umberto González de The Wrap.

Así que ya sabes, ‘Spider-Man No Way Home’, tiene criticas muy positivas; la película se estrena en cines el 15 de diciembre de 2021.