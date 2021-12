'Spider-Man: No Way Home', fans de la saga piden con memes no subir spoilers de la cinta

¡Por fin! ‘Spider-Man: No Way Home’, está en todos los cines del mundo, no todos han podido estar en el estreno por ello con memes algunos usuarios han pedido no subir spoilers.

No hay duda, ‘Spider-Man: No Way Home’, está en boca de todos, pocos son los suertudos que la verán en pantalla grande.

Por ello, los que no pueden ir estos días al cine, ya sea porque no alcanzaron boletos o porque tienen que trabajar han solicitado amablemente que no se compartan spoilers.

Incluso personajes de la política se han unido al llamado de no spoilers.

Alcalde de Nezahualcóyotl, pidió no subir spoilers

El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, pidió empatía para las personas que no pudieron acudir al estreno de la cinta del arácnido.

El mensaje lo compartió en redes sociales, donde además lanzó una trivia para poder ganar un pase para el cine y ver la película.

Ilustrando con una imagen de “El Hombre Araña“, el presidente municipal se unió al llamado de no “spoilers”.

Consideró este día (miércoles 15 de diciembre) cómo un día muy especial, en donde muchos afortunados tendrán la dicha de ver la aclamada película.

“Hoy es un día muy especial para los fans del cine de superhéroes, pues hoy se estrena “Spider-Man: No Way Home” en México y muchas personas no podrán asistir a las primeras funciones por ello le pido ser empáticos con todos aquellos que, por escuela, trabajo o por otras actividades no podrán asistir el día de hoy, es por ello que tenemos para ustedes 10 pases dobles para esta función el fin de semana”.

Memes contra los spoilers

Por otro lado, cientos de usuarios se unieron a este movimiento con humor para solicitar que no le envíen nada que tenga que ver con la cinta.

el primero q me hace un spoiler de spiderman pasa la noche en la caja

Así como hubo otros que compartieron su tristeza a caer en tentación y buscar los odiados spoilers.

Me gano la curiosidad y terminé viendo un montón de spoilers #SpiderManNoWayHome #SpiderMan

Felicidades a los afortunados que pudieron ir al cine y ser los primeros en ver ‘Spider-Man: No Way Home’, y gracias a los que han hecho caso a los memes de no subir spoilers.