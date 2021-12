Spider-Man: No Way Home, aún se desconoce su estreno en China

A pocos días para que sea el estreno de Spider-Man: No Way Home los fanáticos ya se dieron cita para ir a verla, con la excepción de China, ya que aún no se sabe si se podrá ver ahí.

Ya que, para que una película americana llegue a los cines del país asiático, debe de pasar una serie de controles; se aseguraba que la película del hombre araña no tendría ningún problema en pasarlo, pero ahora no está muy claro.

La primera película Marvel en China

Spider-Man: No Way Home sería el primer estreno y película de Marvel que llegaría China en 2021, ya que Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y Los Eternos fueron censuradas por motivos bastante diferentes.

Luke Kang, presidente de Disney para Asia y el Pacífico, tiene claro que Spider-Man: Sin camino a casa llegará a cines, ya que dijo:

“Disney tiene un historial fantástico en China, tenemos una visión a muy largo plazo de las relaciones. Durante los últimos diez años en China, no todo fue exitoso, pero en conjunto, nadie puede discutir nuestro éxito general como empresa en China. De cara al futuro, somos muy optimistas y los desafíos a corto plazo eventualmente se resolverán por sí mismos”

“Marvel Studios es muy popular en China. Estamos entusiasmados de ofrecer a los consumidores chinos cualquier contenido nuevo que tengamos, Marvel, Disney, Pixar, Star Wars o cualquier otra cosa. Es difícil predecir los movimientos de un gobierno.”

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 16 de diciembre en muchos países de todo el mundo. Esperemos que China sea uno de ellos. Mientras esperamos, se pueden ver el resto de las entregas de Marvel Studios en la plataforma de streaming Disney Plus.