'Spider-Man No Way Home': Andrew Garfield le ocultó su participación a Emma Stone

¡Los siguió negando! Andrew Garfield recientemente confesó en una entrevista que su participación en Spider-Man No Way Home era tan secreta que incluso selo ocultó a su gran amiga, Emma Stone.

Es importante recordar que Garfield y Stone mantuvieron una relación mientras eran protagonistas de la película ‘The Amazing Spider-Man’.

Andrew Garfield está en el ojo del público con su reciente premio a ‘Mejor Actor de Drama’ en los Golden Globes por su participación en la película de ‘Tik tik boom’.

Andrew Garfield ha dado diferentes entrevistas en medios después de su interpretación en el documental de Netflix y en una de ellas habló sobre su relación de amistad con Emma Stone.

En el podcast de Josh Horiwtz, ‘Happy, sad and confused‘, Andrew fue cuestionado sobre el gran secreto que fue su actuación en la tercer entrega de Spider-Man en donde comparte créditos con Tom Holland y Tobey Mcguire.

El presentador le pregunta sobre si alguien más estaba interesado en saber de ello a lo que Andrew confesó que Emma Stone le enviaba mensajes diarios pregúntalo por su participación.

Además, confesó que la actriz lo llamó ‘idiota’ después del estreno de la cinta.

This made my brain explode!! Guess who else Andrew Garfield lied to about being in SPIDER-MAN: NO WAY HOME? Emma Stone!

Listen for free to our 45 minute spoiler chat here: https://t.co/p2L1jwCnVS

Or try our patreon out at https://t.co/e84WokCDhq to watch all our episodes pic.twitter.com/dtH2N2uXfG

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) January 17, 2022